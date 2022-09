Karlstag: Den Wiener Karlsplatz (neu) kennenlernen

Am Freitag wird der "Karlstag" gefeiert: Das gemeinsame Fest der Kunst- und Kulturhäuser am Wiener Karlsplatz bietet den ganzen Tag über unterschiedlichste Programmpunkte, von Spezialführungen und Angeboten für Familien bis zu Open-Air-Konzerten. Der Eintritt ist frei, wie in einer Aussendung festgehalten wurde.