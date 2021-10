Was für ein Glück, dass es nun doch schon früh dunkel wird! Sonst wäre die Atmosphäre der Wiener Kriminacht nur halb so eindringlich. Denn während PassantInnen in der kühlen Abendluft am Kaffeehaus-Fenster vorbeilaufen, wird drinnen für Spannung gesorgt. Am 12. Oktober findet die Kriminacht in diversen Lokalen bei freiem Eintritt statt. 38 Autoren und Autorinnen lesen aus ihren aktuellen Büchern.