Kunst für jedermann

Obwohl der Kunstsupermarkt mit seiner Entstehung dem Vorwurf ausgesetzt war, qualitative Arbeiten mit niederschwelligen Preisen drastisch abzuwerten, zählt die Veranstaltung mittlerweile zu den beliebtesten und meistbesuchten Hotspots der Szene in Wien. Das Konzept ist dahingehend ausgerichtet, Kunst abseits elitärer Kreise für alle Interessierten zugänglich zu machen und damit vor allem Emerging Artist zu unterstützen. Niedrige Preise für hohe Qualität sollen nicht nur das Vergnügen am Konsum, sondern auch "das sinnliche Erleben von Kunst" fördern, so das Ziel.