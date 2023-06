O-Töne: Literaturfestival unter freiem Himmel

Buchpremieren im MQ

Es folgen die Lesungen von Ana Marwan ("Verpuppt", 20.7.) und Teresa Präauer ("Kochen im falschen Jahrhundert", 27.7.), Milena Michiko Flašar ("Oben Erde, unten Himmel", 3.8.) und Tonio Schachinger ("Echtzeitalter", 10.8.). Mit drei Buchpremieren geht das Literatur-Open-Air ins Finale: Am 17.8. präsentiert Sabine Gruber ihr Buch "Die Dauer der Liebe", am 24.8. Laura Freudenthaler ihren Ende August erscheinenden Roman "Arson". Den Festivalabschluss am 31.8. bestreitet Essayist Franz Schuh mit seinem neuen Roman "Ein Mann ohne Beschwerden".

Erstlingswerke in Kombination

Die diesjährigen Erstlingswerke, die an den Abenden jeweils mit den bereits bekannten Kolleginnen und Kollegen kombiniert werden, stammen von Greta Lauer ("Gedeih und Verderb", 20.7.), Johanna Sebauer ("Nincshof", 27.07.), Fabian Wakolbinger ("Kaiser der Obdachlosen", 3.8.), Matthias Gruber ("Die Einsamkeit der Ersten ihrer Art", 10.8.), Luca Kieser ("Weil da war etwas im Wasser", 17.8.), Karoline Therese Marth ("Dotterland", 24.8.) und Eva Reisinger ("Männer töten", 31.8.). Die Lesungen starten jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.