In der Hitze aus der Stadt flüchten? Das hat sicherlich einige Vorteile: Kühle Luft, blühende Natur und Ruhe. Gleichzeitig wollen wir eine Lanze für den Sommer in Wien brechen, denn kulturell gesehen ist so viel los, dass man damit auch drei heiße Jahreszeiten füllen könnte.

So manchem “Klassiker” wie dem Donauinselfest, Sommertheater am Spittelberg, Theater im Park oder dem Filmfestival am Rathausplatz statten Wiener:innen jedes Jahr einen Besuch ab. Dabei gibt es aber noch viele weitere jährliche Programmpunkte, die nicht auf der Strecke bleiben sollten.

Inspiration gefällig? Wir haben für euch fünf To-Dos herausgesucht, die ihr vielleicht schon mal gehört habt: