Bestattungsrituale, Workshops & Lesungen

Im Kontext der Pandemie machten weltweit Menschen die Erfahrung, Angehörige zu verlieren, ohne sich verabschieden zu dürfen. "Vor diesem Hintergrund reflektiert das Festival auch unsere kulturell diversen Trauerkulturen", so Tina Zickler. Über Bestattungsrituale im Judentum und im Islam kann man in Lesungen von Danielle Spera und Zeynep Elibol lernen. Interessiert man sich mehr für den ostasiatischen Raum, ist die Lesung über Todestabus in Japan die richtige Anlaufstelle. In Kooperation mit dem Filmhaus am Spittelberg bietet Memento Mori auch Filmvorführungen, unter anderen den Zeichentrickfilm "Coco" und "Amour" von Michael Haneke.

Für Besucher, die sich selbst einbringen möchten, gibt es den Workshop "Adieu-Tücher": Unter Anleitung der Künstlerin Ida Divinzenz gestalten Teilnehmer Taschentücher in Erinnerung an Verstorbene. Abgerundet wird das Programm durch Museumsführungen, sowie gemeinsame Spaziergänge durch den St. Marxer Friedhof und den Wiener Zentralfriedhof.