“Nix is so sche, wie gemeinsam im Sommer in Wien am Wasser sitzen, ein Getränk in der Hand, und Musik hören.” Von 29. Juni bis 22. Juli geht die vierte Saison von “Musik am Fluss” an den Start in Wien. In idyllischer Atmosphäre kann man wieder musikalische Höhepunkte bei freiem Eintritt genießen – jeden Donnerstag im Stadtpark, freitags im Bruno-Kreisky-Park und samstags auf der Donauinsel.