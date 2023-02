Neues Rockfestival in Wien: Echos of Erebos

Wien bekommt ein neues Rockfestival abseits des Mainstreams: Das "Echos of Erebos" präsentiert am 29. April in der Metastadt sieben Bands aus den Genres Alternative, Instrumental, Doom, Psych, Stoner-Rock "und allem was dazwischen liegt", wie es in der Vorankündigung heißt. Unter internationalen Acts wie Mars Red Sky gehören auch heimische Acts zum Line-Up.