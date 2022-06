Kulinarisches Angebot

In der grünen Oase finden sich die besten Schmankerl von Dogenhof, XO-Beef, Taqueria la Ventana, Livingstone & Planters Club, Little Italian, Maka Ramen, Kaiser's Kaiserschmarrn, ViaZhaus by Brok mit vielfältigen Food Courts mit Tacos über Sushi und Wiener Küche, bis zu veganen Spezialitäten.

Als Durststiller bieten sich hochwertige Drinks der Stände Wien-Wein und Urban Biergarten, der Aperitivo Lounge von SELECT als auch Dosage Bar à Champagne sowie Schlumberger mit sommerlichen Spritz-Variationen und coole Ron Barcelo Cocktails vom Planters Club, gemixte Longdrinks mit den neuen Organics Sorten Purple Berry und Black Orange, angesagte Stoli-Mule Kreationen mit Organics Ginger Beer oder – der Klassiker – Hendricks Gin& Tonic. Auch alkoholfreie Getränke können natürlich aus der Karte gewählt werden.