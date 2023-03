Paul Pizzera im events.at-Interview

Herr Pfingstl ist lebensmüde und will sich, „voll wie a Martinigansl“, von einem Hotelbalkon in den Freitod stürzen. Das Thema des Buchs ist Suizid, sprich ein sehr ernstes. Warum wolltest du darüber schreiben?

Weil „ernst“ oder „schwierig“ oft nur andere Wörter für „wichtig“ sind. Wir haben in Österreich jährlich drei Mal so viele Tote durch Suizid als durch Verkehrsunfälle – was aber nur wenige Leute wissen. Da man hier viel Präventivarbeit leisten könnte, ist es essentiell, die Bedeutung von Psychotherapie mehr zu unterstreichen. Insbesondere Männern muss man noch die Angst davor nehmen, vermeintliche Schwäche zu zeigen, Hilfe zuzulassen und sich nicht diesem „Souveränitätsdrang“ hinzugeben.

Wahrscheinlich scheuen sich viele Menschen vor Therapie, weil sie Angst davor haben, Teil des Problems zu sein. Aber wie bei allen Dingen im Leben liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Man ist selbst nicht an allem schuld, aber ein bissl was kann man sehr wohl tun. Und genau das versuche ich mit dem Buch zu beleuchten.

Kann man an das Thema Selbstmord überhaupt humoristisch herangehen?

Ich bin ja ein Laie, der fachlich keine Ahnung hat. Und natürlich verhält sich die Therapeutin im Buch völlig falsch, was Krisenintervention angeht. Es ist einfach meine Arbeitsweise, zu versuchen, Menschen über die Räuberleiter des Humors auf Dinge aufmerksam zu machen. Für mich persönlich funktioniert es so am besten. Wenn jemand Kritik daran findet, ist das okay. Ich versuche zu vermitteln: Wenn man das Lachen nicht verliert, hat man noch einen Grund zu leben. Ich glaube, gerade Menschen, denen das Leben übel mitgespielt hat, klammern sich gerne an den Strohhalm Humor.