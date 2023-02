Mittendrin statt nur dabei

So einiges wird besagter Bub an diesem Abend wohl gelernt haben. Zum Beispiel, dass es der Stimmung im Saal durchaus gut tut, wenn die Künstler auf der Bühne viel Publikumseinbindung von der ersten Minute an betreiben, sei es mit Setzen-Aufstehen-Setzen-Spielen, Jubel-Aufforderungen, Klatsch-Übungen oder anderen kollektiven Aktivitäten. Das ist harmlos lustig, nötig wäre es wahrscheinlich nicht, weil das Publikum Paul und Otto, nach wie vor die "Jedermänner" der Nation, weiterhin treu ergeben ist.



Ebenfalls eine wichtige Lektion für den jungen Fan: Dass man sich nicht auf den zahlreichen eingeheimsten Lorbeeren ausruhen, sondern stets an sich arbeiten muss, um weiterhin ganz vorne mitspielen zu können. Bei Pizzera & Jaus heißt das unter anderem: Stimmlich immer schon top, hat sich in erster Linie Paul Pizzera zu einem beachtlichen Sänger entwickelt, bei dem jeder Ton sitzt und der sich neben seinem ausgebildeten Sänger- und Schauspieler-Spezi Otto Jaus nicht zu verstecken braucht.