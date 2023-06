Pride Month in Wien: Kultur-Empfehlungen

Pride Days 2023 im MAK

Anlässlich der Vienna Pride geht es auch im MAK kreuz und queer mit Programmschwerpunkten. Ein Highlight bietet der Workshop mit MAK(E) UP Artist, Drag Queen und Superhero Pandora Nox am 20. Juni. Zu den weiteren Programmpunkten zählen eine Dialogführung durch die Ausstellung ROSEMARIE CASTORO. Land of Lashes mit der Drag Queen Catrice Liberty sowie das MAK Pride Friday LAB, eine Lesung für Kindergärten und Volksschulen.

Hier der Überblick:

Kreuz und Queer durch The Land of Lashes

Dialogführung durch die Ausstellung ROSEMARIE CASTORO. Land of Lashes mit der Drag Queen, Catrice Liberty

Di., 13.6.2023, 19–20 Uhr

Mehr Infos hier



MAK it UP!

Make Up Workshop mit Make Up Artist, Drag Queen und Superhero Pandora Nox

An diesem Abend verlängern wir mit gigantischen Wimpern die Vienna Pride! Nach einer Führung durch die Ausstellung ROSEMARIE CASTORO. Land of Lashes laden wir zu einem Workshop mit MAK(E) UP Artist, Drag Queen und Superhero Pandora Nox. In der MAK Säulenhalle sind alle Augen auf unsere ausdrucksstarken Augen gerichtet.

Di, 20.6.2023, 18–21 Uhr

Mehr Infos hier



MAK Pride Friday LAB

Lesung für Kindergärten und Volksschulen

Die Künstlerin und Kunstpädagogin Nargol Gharahshir liest für euch bunte Geschichten aus queerer Kinderliteratur.

9.6. und 16.6.2023, 10.15–11.30 Uhr

Mehr Infos hier