Gänsehäufel meistbesuchtes Bad

Das Gänsehäufel war mit 316.500 Besuchern das meistbesuchte Bad. Auf den Plätzen folgten das Kongreßbad (155.000), Alte Donau (117.500), Laaerbergbad (116.000) und Schafbergbad (108.500). In den Kalenderwochen 29 (274.271 Besucher), 26 (242.263) und 24 (181.271) wurden der größte Zustrom verzeichnet.

Durch die Aktion "Wien schwimmt!" lernten mehr als 1.100 Kinder schwimmen. Es richtete sich an alle Kinder, die in den vergangenen drei Schuljahren die 3. Klasse Volksschule besuchten und den Schulschwimmunterricht wegen der Bäderschließungen während der Coronakrise versäumten. In einem zehntägigen Intensivkurs mit jeweils maximal sechs Teilnehmenden konnten sie Schwimmkenntnisse erwerben.