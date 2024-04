Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck luden am Dienstag zum "Frühlingserwachen" ins neue Cafe Engländer am Praterstern. Sie verhehlten dabei nicht, dass manche Lokale die Vorschriften in Sachen Ganzjahresbetrieb eher locker genommen haben.

Der feierliche Akt fand vermutlich am kühlsten Tag der Woche statt, wobei die Sonne jedoch gnädig war und für gute Fotobedingungen sorgte. Ludwig betonte, dass die Schanigarteneröffnung jedes Jahr ein sehr erfreuliches Ereignis darstelle, auch wenn der Termin heuer unter anderen Voraussetzunge stattfinde. Tatsächlich war der vergangene Winter der erste, in dem die Open-Air-Bereiche regulär betrieben werden konnten.