#SOS Balkanroute unterstützt Menschen in Not

Auf den Social Media macht die Organisation regelmäßig auf die Missstände in Flüchtlingslagern am Balkan oder auch hierzulande aufmerksam. Am 24. November veröffentlichte das Team der Hilfsinitiative ein Video eines Mannes, der in einem Flüchtlingslager in Klagenfurt rassistisch angegriffen worden sein soll. Das Land Kärnten untersucht mittlerweile den Fall.

Was gesammelt wird, erfährst du hier: