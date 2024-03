Steiermark meets Bundeshauptstadt

Das erste Fest der Steirer:innen in Wien fand 1996 am Heldenplatz statt, bevor es viermal im Prater und seit 2002 am Wiener Rathausplatz abgehalten wird. Rund drei Millionen Besucher:innen haben in den letzten 24 Jahren das Fest besucht. Das "Grüne Herz Österreichs" lockt insbesondere viele Wiener:innen an – im Jahr 2023 wurden allein 350.000 Gästeankünfte aus der Bundeshauptstadt gezählt.