Tag des Sports: Stars, Mitmach-Stationen und viele Ehrungen

Autogramme und Selfies mit den Sportstars, aber auch rund 100 Mitmach-Stationen zum Entdecken und Ausprobieren von Sportarten: Zum bereits 21. Mal geht am Samstag ab 10.00 Uhr der "Tag des Sports" im Wiener Prater in Szene. In vier Zonen mit einer Hauptbühne sowie diversen Actionbühnen werden sich wieder tausende Sportbegeisterte in so verschiedenen Bereichen wie etwa Fußball, Tanzsport, Baseball, Rugby oder Karate versuchen können.