Du hast einen Tab-Ordner am Handy, wo du coole Ausflugsziele sammelst. Oder eine Notiz mit Lokalen, die du noch besuchen willst. Oder Nachrichten in die FreundInnengruppe geschrieben à la “Da müssen wir unbedingt mal hin!”. Wenn das auf dich zutrifft, hast du sicherlich schon länger den Plan gefasst, mal einen Spa-Day in der Therme Wien zu verbringen – aber an der Umsetzung hapert es noch …