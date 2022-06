Ein "Fest der Freundschaft und der Solidarität mit der Ukraine und gleichzeitig ein lautes Signal für Frieden und Freiheit" kündigen die Veranstalter eines Benefiz-Konzertes anlässlich des russischen Angriffes auf die Ukraine an.

Das Event unter dem Titel "Gemeinsam für die Ukraine - Life will win" wird schon am Freitag (17. Juni) am Wiener Rathausplatz steigen. Bei freiem Eintritt stehen Auftritte von MusikerInnen oder ukrainischen SchauspielerInnen an.