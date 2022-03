Manche Hilfsaktionen für die Menschen in der Ukraine sind in den Medien präsent, andere wiederum laufen im Stillen und im kleinen Rahmen ab. So auch die “Vienna Auction for Ukraine”, die von dem Team des Keramikstudios Rami ins Leben gerufen wurde.

Wobei – von wenig Interesse kann hier nicht mehr die Rede sein: “Zuerst konnte ich nur hoffen, dass zumindest 30 KünstlerInnen mitmachen.”, sagt Anouk, eine der Gründerinnen, am Telefon. Dabei mussten sogar die Einreichungen aktiv gestoppt werden, weil es den Rahmen sonst gesprengt hätte.