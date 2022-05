Comic-Messe in der MetaStadt

Während beim Aktionstag das Heft "Star Wars: Die hohe Republik" verschenkt wird, wartet auch die Vienna Comix mit einem "Star Wars"-Special auf. Fanclubs präsentieren detaillierte Kostüme, Nachbauten verschiedener Droiden und eines Ganges von Darth Vaders Todesstern in Originalgröße. Die Lightsaber Battleshow zeigt an beiden Messetagen (14. und 15. Mai) eine Kampfshow, für Kinder gibt es am Sonntag einen Lichtschwerter-Workshop. In eine andere Richtung lenkt Renate Mowlam mit ihrem neuen Comic "Der Wiener Sport-Club. Von 1883 bis heute". Neben der österreichischen Zeichnerin sind etwa die Zeichner Goran Sudzuka ("Wonder Woman"), Dalibor Talajic ("Deadpool") und Mahmud Asrar ("King Conan") zu Gast.

Um die 4.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.