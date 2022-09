Vienna Fashion Week: Diese Highlights erwarten die Fashionistas

Herbstfarben im Zelt

Den ersten vollen Schauen-Tag im Zelt vor dem Museumsquartier bestreiten am Dienstag die Hetzendorf-Absolventin Evelin Grubbauer, "Lokal-Matador" für Promi-Roben Thang de Hoo und Rola's Closet, ein Modehaus mit Sitz in Dubai. Der Mittwoch startet mit der Marke ROEE, vor bald zehn Jahren in der Bundeshauptstadt begründet, und dem Label SBIN der Wienerin Sabine Kriebel. Darauf folgt die Show von Oliver Tolentino, Modemacher mit Sitz in Beverly Hills und auf Red-Carpet-Looks spezialisiert. Den Abschluss macht die MQ Fashion Night mit dem Label Pitour von Maria Oberfrank und Studio Medium, ein Bekleidungs- und Textildesignbüro mit Sitz in Neu-Delhi und derzeit Artist-in-Residence des quartier21 im Museumsquartier.

Ein Highlight am Donnerstag ist "The Reversal Collection", die aktuelle Herbst/Winterkollektion von Callisti. "Ich erlaube mir einerseits einen Rückblick auf die vergangenen Jahre und habe ein paar der besten Schnitte wieder aufgegriffen und neu interpretiert," so Designerin Martina Mueller-Callisti, "und andererseits wage ich mich auf ein für Callisti untypisches Feld und setze erstmals Muster ein." Oversized-Bomberjacken treffen auf Etuikleider, die diesjährigen Herbstfarben sind Beige, Orange, Terrakotta, Altrosa, Petrol, Creme und Schwarz.