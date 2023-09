Die Eröffnungsshow der MQ Vienna Fashion Week am Montagabend war die 732. Modeschau, die im Rahmen der Eventreihe gezeigt worden ist. "Die letzten 15 Jahre sind wie im Flug vergangen. Wenn wir darauf zurückblicken, können wir es nicht wirklich glauben, dass es schon so lange her ist", freuten sich die Veranstalterinnen Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank, die seit der ersten Ausgabe knapp über 105.000 Gäste im Fashion-Zelt beim Museumsquartier empfingen.