Geburtstagsparty im Flucc

Gefeiert wird natürlich auch ausgiebig: Einerseits haben 20 Wegbegleiter des Festivals ebensoviele Filme vergangener Ausgaben ausgewählt, von denen drei pro Woche bis zum Start kostenlos im Filmportal und der App abrufbar sind. Neben dem Festivalauftakt am 1. Juni im Gartenbaukino sowie den Programmpunkten in der Hauptspielstätte Stadtkino im Künstlerhaus wird am 6. Juni zur Geburtstagsparty ins Flucc geladen. Musikalisch wird es bereits zuvor am 3. Juni bei der Verleihung des 11. Österreichischen Musikvideopreises sowie einem Konzert von W1ZE im Metro Kinokulturhaus.