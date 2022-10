The Banshees of Inisherin

Padraic (Colin Farrell) und Colm (Brendan Gleeson) leben auf einer abgelegenen Insel an der Westküste von Irland. Sie sind schon ihr Leben lang Freunde. Der Schrecken ist groß, als Colm plötzlich beschließt, ihre Freundschaft zu beenden. Mit der Unterstützung seiner Schwester Siobhan (Kerry Condon), die zusammen mit dem Sohn des örtlichen Polizisten Dominic (Barry Keoghan) ihre ganz eigenen Probleme in der kleinen Inselgemeinde hat, versucht der am Boden zerstörte Padraic, die Freundschaft wieder aufleben zu lassen.

"The Banshees of Inisherin" ist der neue Geniestreich vom irischen Autor und Regisseur Martin McDonagh. Der 52-jährige Oscarpreisträger lieferte mit "Three Billboards outside Ebbing, Missouri", "Seven Psychopaths" und "Brügge sehen und sterben" die besten Tragikomödien der letzten Jahre ab. Für seinen neusten Film erhielt er den Preis für das beste Drehbuch auf den Filmfestspielen von Venedig.

"The Banshees of Inisherin“ ist am 27.10 um 21 Uhr im Gartenbaukino und am 29.10 um 13 Uhr ebenfalls im Gartenbaukino zu sehen.