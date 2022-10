Live-Highlights im Oktober

Versteckt euer Haarspray und roten Lippenstift: Robert Smith is in town! Mit seinen The Cure spielt er am 23. Oktober in der Wiener Marx Halle auf. Ein Konzert, das man nicht verpassen sollte!

Ebenfalls außergewöhnlich: Schauspieler Kiefer Sutherland macht am 16. Oktober Halt in der Ottakringer Brauerei, wo tags drauf auch die Sportfreunde Stiller gastieren.

Wer an Halloween (31. Oktober) nur eine Musik-Gänsehaut erleben will, sollte unbedingt die Future Islands in der Arena besuchen.

Mehr Konzert-Termine findet ihr hier: