Österreichs erster Virtual-Reality-Park in Wien eröffnet

Eskapismus, die gewollte Flucht vor der Realität, ist so präsent wie nie. Pandemie, Krieg, Klimawandel – einerseits ist es immens wichtig, dass wir uns mit diesen Themen aktiv auseinandersetzen. Andererseits kann das psychisch ganz schön ermüdend sein, sodass man sich ab und an nach einer Stummschaltung für die ernsten Gedanken sehnt.

Filme, Serien, Bücher, Computerspiele oder TikTok – sie alle suggerieren uns, kurz in eine andere Welt abtauchen zu können. Jedoch ist nichts so immersiv wie die Virtual Reality, bei der man das Gefühl hat, mit Haut und Haaren in der Simulation zu versinken.