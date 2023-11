Schwerpunkt auf 70er-Jahren der USA

Der Schwerpunkt im Hauptraum der Schau liegt in den 1960er- und 1970er-Jahren der USA. Hier stechen die Fotos von Ron Galella heraus. "Er war der Bekannteste in der Branche, besessen von Marlon Brando und Jackie Kennedy Onassis, die er regelrecht verfolgte", erklärte Knierim. Ein markantes Bild zeigt ihn, in der Hand seine Kamera, am Kopf einen Footballhelm, neben dem Schauspieler. "Das ist ein paar Monate nach einer Begegnung entstanden, bei der ihm Brando ein paar Zähne ausgeschlagen hat. Daraufhin trug er bei künftigen den Kopfschutz."

Das Image der Paparazzi ist nicht das beste, weiß der Kurator. "Paparazzi ist zu einem Schimpfwort geworden. Sie stehen auf der Gegenseite der Fotojournalisten, die Weltgeschichte festhalten. Aber Paparazzi sind unser verlängertes Auge, weil letztendlich zeigen sie das, was wir sehen wollen." Auch wenn Stars gegenüber den Paparazzi manchmal handgreiflich werden, sieht Knierim an sich ein symbiotisches Verhältnis: "Die Fotografen zehren vom Ruhm der Stars, gleichzeitig fördern sie diesen. Es gibt viele Szenen, in denen Straßen wie ein Laufsteg wirken. Die Promis präsentieren sich, sie wissen, die Paparazzi sind da - und die sind das Auge des Publikums."