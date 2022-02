Wiener Gastro-Initiative fordert Ende der Sperrstunde

"Ein Beibehalten der Sperrstundenbeschränkung verschärft die wirtschaftliche Situation dramatisch", heißt es in dem Schreiben an Bundes- und Wiener Landesregierung. Ein rasches Aufheben der Corona-Öffnungszeitregelung sei unabdingbar. Darüber hinaus will die Initiative ein Bekenntnis von der Politik, die Gastronomie nach der Corona-Pandemie wiederaufleben zu lassen.

Unter den rund 60 Unterzeichnern sind prominente Gastronomen wie Fabio Giacobello vom Fabios, Christina Hummel vom Cafe Hummel, Peter Friese vom Schwarzen Kameel, Hans Figlmüller, Ossi Schellmann von der Summer Stage, Motto-Betreiber Bernd Schlacher sowie mehrere bekannte Bars und Clubs der Wiener Lokalszene und vier Hotels, darunter das Sacher und Ritz Carlton.