Economist: Andere Städte fielen zurück

Laut "Economist", punktete die österreichische Hauptstadt punktete erneut mit hoher Sicherheit, guten öffentlichen Einrichtungen und einem reichhaltigen Kulturangebot. Dahinter folgen Kopenhagen, Melbourne und Sydney auf den weiteren Plätzen. Bereits 2018, 2019 und 2022 hatte Wien die Spitzenposition in dem Ranking.

Mehrere westeuropäische Städte, darunter Stockholm, Rotterdam und London, fielen im Vergleich zu 2022 deutlich zurück. Deren Bewertungen verschlechterten sich zwar nicht gravierend, jedoch holten Städte in Asien und dem Mittleren Osten auf. In dem Bericht heißt es, dass einige asiatische Metropolen von der Erholung der Region von der Pandemie profitierten. Außerdem wurde auf Streiks und gewalttätige Proteste in Westeuropa hingewiesen, die zuletzt häufiger vorkamen.

Auf Platz fünf landete die kanadische Stadt Vancouver. Zürich, im vergangenen Jahr auf Rang drei, rutschte auf Rang sechs. Unter den Top Ten ist keine deutsche Stadt, Frankfurt und Berlin teilen sich den 17. Platz.

Monocle: Wien schaffte Sprung nach vorne

Im "Monocle's Quality of Life Survey" landete Wien heuer zum ersten Mal auf Platz eins. Im Ranking gelang damit von Platz 7 im Vorjahr der Sprung an die Spitze. Vorjahressieger Kopenhagen sowie andere Großstädte im deutschen Sprachraum wie Berlin oder München wurden auf die hinteren Plätze verwiesen.

Zu den Wohlfühl-Faktoren Wiens zählen für die Monocle-Redaktion das große Öffi-Angebot, das immer weiter ausgebaut wird, sowie eine ausgezeichnete Infrastruktur. Auch das Sicherheitsgefühl durch die niedrigste Kriminalitätsrate seit 20 Jahren sowie leistbares Wohnen oder Kultur- und Freizeitangebote flossen in die Bewertung mit ein. Hervorgehoben wurden auch die Grätzloasen, die die Nachbarschaft beleben sollen. Monocle bezeichnet Wien allgemein als "forward looking historic city".