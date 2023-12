Wien wieder Platz 1 der lebenswerten Städte

Die Befragung vergleicht seit zwei Dekaden jährlich mehr als 200 Großstädte anhand von 39 Kriterien, die aus Sicht von Mitarbeiter:innen, die ins Ausland entsandt wurden, eine zentrale Rolle spielen. Darunter fallen etwa politische, soziale, wirtschaftliche und umweltorientierte Aspekte, auch Gesundheit und Bildungsangebote spielen eine Rolle.

Regelmäßig gibt es jedoch auch Kritik an der Umfrage - vor allem aufgrund ihrer Zielgruppe. 2019 sprach die Wiener FPÖ in diesem Zusammenhang von einem nicht aussagekräftigen "Manager-Ranking". In dem Jahr hatte die bisher letzte "Quality of Living"-Erhebung stattgefunden. Dort hatte sich Wien zum zehnten Mal in Folge den ersten Platz gesichert.