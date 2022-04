Am Sonntag, den 24. April 2022, zieht sich (gefühlt) ganz Wien wieder die Laufschuhe an: Der Vienna City Marathon geht wieder an den Start. Heuer steht der Lauf unter dem Motto "Running for Peace", ganz im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.

Neben dem Marathon gehören auch Halbmarathon, Staffelmarathon (jeweils am Sonntag, 24. April) sowie die Laufbewerbe Vienna 10K, VCM Kinderlauf, The Daily Mile Run und der Inclusion Run (am Samstag, 23. April) dazu.