Am Sonntag, den 23. April 2023, zieht (gefühlt) ganz Wien die Laufschuhe an: Der Vienna City Marathon geht wieder an den Start. Heuer feiert das Laufevent seinen 40. Geburtstag.

Laut den Veranstalter:innen werden am Sonntag rund 39.000 gemeldete Teilnehmer:innen erwartet, die Aufbauarbeiten haben bereits am 17. April begonnen. Schon am Samstag sollten Autofahrer:innen die Innenstadt möglichst meiden, die meisten Verkehrssperren konzentrieren sich aber auf den 23. April.