Corona: Gilt ab Juni noch die Maskenpflicht in Wien?

Maskenpflicht bleibt in Wien zum Teil

Was aber gilt nun ab 1. Juni in Wien? Die FFP2-Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeheimen bleibt in ganz Österreich aufrecht. In Wien kommt noch die Apotheke hinzu.

Eine weitere Ausnahme: Ab 1. Juni ist in Zügen österreichweit keine FFP2-Maske mehr vorgeschrieben. Wenn man aber die Stadtgrenze überquert, heißt es: "Maske auf", da in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien weiterhin die Maskenpflicht gilt.

In der Kultur, also Theatern, Kinos, Museen und in der Clubszene, muss man keinen Mundschutz tragen. Auch nicht beim Einkaufen – also weder im Lebensmittelhandel, noch in anderen Geschäften.

Pandemie noch nicht vorbei

Bürgermeister Michael Ludwig betonte, dass der die Lockerungen der Bundesregierung zwar zur Kenntnis nehme, aber den konsequenten Wiener Weg fortsetzen wolle: "Wir waren während der gesamten Coronakrise immer auf der sicheren Seite in Wien." Dies habe auch Erfolge erzielt, hob er hervor. Es sei etwa gelungen, während der Delta-Welle die Zahl der Erkrankungsfälle niedriger zu halten.

Und die Pandemie sei noch nicht vorbei, bekräftigte er. Ungewiss sei etwa, wann neue Mutationen zu einer weiteren Welle führen würden. Masken seien ein "gelinderes Mittel", um hier zu schützen. Ludwig sprach von einer "Ergänzung" der Maßnahme des Bundes - die von der Wiener Bevölkerung bisher stets mitgetragen worden seien, wie er versicherte.