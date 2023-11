Das Neue-Musik-Festival Wien Modern bespielt in der aktuellen Vorweihnachtszeit praktisch ganz Wien - von den Rändern bis hin zum Herz der Metropole. So mutierte am Mittwochabend gar der Stephansdom zum gigantischen Musikinstrument.

Für "Domglocken con sordino" hatte Percussionist Peter Conradin Zumthor 18 Glocken der Kirche präpariert und eine halbstündige Klanginstallation geschaffen, welche die nächtliche Wiener Innenstadt beschallte.