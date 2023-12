Neues Wien Museum ist eröffnet: Erste Eindrücke

Neu gestaltetes Wien Museum

Auch Museumsdirektor Matti Bunzl schwärmte: "Das ist ein unglaublich surrealer Moment." Er sei "so happy und glücklich". Der Chef des Hauses sowie Finanzdirektorin Christina Schwarz verwiesen darauf, dass man schon 2019 gesagt habe, im Dezember 2023 eröffnen zu wollen. Das sei geglückt. Und: Auch im Kostenrahmen ist man geblieben. "Wir haben keine zusätzlichen Mittel benötigt", berichtete Schwarz.

108 Mio. Euro wurden 2018 als Budget für die Umgestaltung freigegeben. Steigen dürften lediglich die Kosten für den Betrieb der Museen der Stadt - zu der auch zahlreiche andere Standorte und die Depots gehören, wie betont wurde. Man verhandle derzeit über eine Inflationsanpassung.

Für die Neugestaltung des Hauses zeichnet das Architektur-Team Roland Winkler, Klaudia Ruck und Ferdinand Certov verantwortlich. Am 2015 ausgeschriebenen Wettbewerb haben sich insgesamt 274 Büros aus 26 Ländern beworben. Die Sieger verfügen über Standorte in Graz, Klagenfurt und Wien. Sie haben dem Wien Museum unter anderem eine spektakuläre Halle spendiert. Dazu wurde das einstige Atrium umfunktioniert, also der große zentrale, überdachte Lichthof.