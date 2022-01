Wien hat es beim amerikanischen Nachrichtenportal Bloomberg und in der britischen Tageszeitung "The Independent" auf die Listen der besten Reiseziele für 2022 geschafft. Bei Bloomberg reiht sich Wien in die Liste der "25 aufregendsten Destinationen" für Urlaube mit Freunden und Familie ein. Für "The Independent" zählt Wien zu den "besten Städten" für 2022.