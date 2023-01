Trotz Klima- und Energiekrise öffnet der Wiener Eistraum am Rathausplatz wieder seine Pforten. Die Eislauffläche geht am 19. Jänner in Betrieb und steht dem Publikum bis 5. März zur Verfügung. Natürlich kann die 28. Saison nicht ohne eine Änderung losgehen: Hat sich die Fläche letztes Jahr auf 9.500 Quadratmeter vergrößert, so werden heuer davon wieder 1.000 Quadratmeter eingespart.

Des Weiteren sind die Kühlschläuche neuerdings weiß, was rund 15 Prozent an Energie einsparen soll. Und anstatt den Schnee und das Eis mit LKWs abzutransportieren, will man auf eine Schmelzanlage setzen. Auch auf eine Eisstockanlage müssen die BesucherInnen heuer verzichten.