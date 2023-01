So schnell kann’s gehen: Sind die Feiertage überstanden, geht’s auch abrupt mit den meisten Freizeitaktivitäten im Winter zu Ende. Du möchtest die Gelegenheit noch am Schopf packen und dich vor Frühlingsbeginn in Schlittschuhen aufs Eis begeben? Diese Eislaufbahnen in Wien haben aktuell noch geöffnet.