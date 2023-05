Endlosschleife voller rätselhafter Zeichen

Von Anfang an setzte die 1977 in Friedrichshafen geborene Regisseurin in ihrer Arbeit Verfremdung und Künstlichkeit gegen Narration und Realismus. Dazu zählt der radikale Verzicht auf herkömmliche Mimik, Gestik und Sprache, auf die Verwendung von Masken, automatenhaften Bewegungen sowie Stimmen und Geräuschen vom Tonband.

Seit ihrer Zusammenarbeit mit dem bildenden Künstler Markus Selg sind ihre Bühnenabende zunehmend nicht mehr Interpretationen (wie "Die Selbstmord-Schwestern - The Virgin Suicides", die 2018 bei den Festwochen zu Gast waren), sondern Installationen (wie "Einstein on the Beach", das im Vorjahr in Wien zum immersiven Tranceerlebnis wurde). Auch "Angela" beschäftigt alle Sinne und nimmt einen mit in eine Endlosschleife voller rätselhafter Zeichen.