Es ist die erste Einzelausstellung der Turner-Preisträgerin in Österreich: Laure Prouvost verbindet skulpturale Elemente mit Sound und Video zu raffinierten Mixed-Media-Installationen, denen es an Humor nicht mangelt. In der Kunsthalle beschäftigt sie sich mit ihrer Großmutter sowie ihren Ahninnen und lädt die Besucher:innen dazu ein, an ihren Anekdoten mit allen Sinnen teilzuhaben.