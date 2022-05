Schmusechor lehnte Auftritt bei Eröffnung ab

Der Schmusechor hat nun am Freitag auf Social Media ein Statement rund um die Festwocheneröffnung geteilt. Der Wiener Popchor wurde laut eigenen Angaben ebenfalls für das musikalische Programm am Rathausplatz angefragt, habe dieses Auftrittsangebot aber anbgelehnt. "Die Wiener Festwochen zu eröffnen – we would have loved that! Trotzdem haben wir abgelehnt," steht dazu auf Instagram und Facebook.

Der Grund: Die Vokalistengruppe wollte mit Rapper Yung Hurn nicht gemeinsam auf der Bühne stehen. "Für uns als Chor stehen Gleichberechtigung, Respekt sowie die Ablehnung von Diskriminierung, Sexismus und Rassismus im Vordergrund unseres Handelns. Werte, die wir auch gegenüber unserem Publikum vertreten wollen. Deshalb ist es für uns eine klare Entscheidung, nicht gemeinsam mit einem Künstler auf der Bühne zu stehen, dessen Texte unmissverständlich rassistischen und sexistischen Inhalt haben."