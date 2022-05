Beim Titel "Last Night on Earth" werden apokalyptische Fantasien wach. Der Eröffnungsabend der Wiener Festwochen am Freitag soll aber eine Feier sein, laut Regisseur David Schalko, von dem Konzept und Inszenierung stammen, gar eine Art "Trip", wie er bei einer Pressekonferenz sagte.

Die klangliche Gestaltung des Abends wird sich das DJ-Duo Kruder & Dorfmeister unter anderem mit der Band Bilderbuch und der Experimental-Sängerin Sofia Jernberg teilen.