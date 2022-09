Wiener Lichtblicke: Kunstprojekt erhellt herbstliche Nächte

Nach den Themen "Menschenrechte" und "Zivilcourage" beschäftigt sich das Projekt in der dritten Edition mit der Frage, wie eine gute Verfassung zu einer friedvollen Gesellschaft beitragen kann. Gemeinsam mit dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) wird das Projekt am Donnerstag (29. September) um 19 Uhr vom nomadischen Institut für Kunst und Wissenschaft (NIPAS) auf der Freyung eröffnet. Weitere Lichtbilder erstrahlen u.a. am Reumannplatz, am Zentralfriedhof und am Quartier Belvedere. Die Chromotopia stammen von internationalen Künstlern und sind frühmorgens (5 bis 7 Uhr) und am Abend (19 bis 22 Uhr, bzw. bei Winterzeit ab 17 Uhr) eingeschaltet.