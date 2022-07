Trachtenlauf auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater

Sportlicher Auftakt im Prater

Es geht vorab aber schon sportlich los: "I renn mit Dir – du rennst mit mir" lautet das Motto des Trachtenlaufs auf der Kaiser Wiesn am am 24. September 2022, ab 16.30 Uhr. Insgesamt gilt es eine drei Kilometer lange Laufstrecke sowie diverse Challenges am Weg zu meistern.

Gestartet wird direkt auf der Kaiserwiese beim Riesenrad, gelaufen wird im trachtigen Doppel: Dirndl und Lederhose, Dirndl und Dirndl, Lederhose und Lederhose. Die Nenngebühr beläuft sich auf 49 Euro für den Paarlauf.

Alle LäuferInnen erhalten zu Beginn einen Turnbeutel im Trachten-Look – inklusive Goodies und Medaille. Im Anschluss an die SiegerInnenehrung um 17.30 Uhr wird zudem zur ausgelassenen After-Run-Party geladen.