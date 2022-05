Wenn sich rund 13.000 TeilnehmerInnen zu einem Laufevent in der Wiener City versammeln, dann ist mit Straßensperren zu rechnen. Am Sonntag, den 8. Mai, ist es wieder soweit: Ab 11 Uhr kommen die LäuferInnen für den Wings for Life Run 2022 am Rathausplatz zusammen. Der Startschuss fällt dann um 13.00 Uhr.