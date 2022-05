Im TV live dabei

Wer bei dem globalen Charity-Event für die Rückenmarkforschung nicht selbst die Laufschuhe schnürt, kann dem Geschehen live im TV und Online folgen. ServusTV überträgt den Wings for Life World Run am 8. Mai ab 11.30 Uhr live vom Flagship Run in Wien und zeigt die besten Momente aus Österreich und aller Welt.

Ein Lauf für den guten Zweck

Seit 2014 läuft die Wings for Life World Run Community jedes Jahr im Mai gemeinsam für die, die es selbst nicht können. 2022 ist es schon die neunte Ausgabe. Hundertprozent aller Startgelder und Spenden des Wings for Life World Runs fließen direkt in sorgfältig ausgewählte Forschungsprojekte und helfen, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden.