events.at-Fazit: Ein durchaus stimmungsvoller Lichterpark, den man mit Freund:innen, Familie oder auch allein an einem Winterabend besuchen kann. Für die stolzen 18,- Euro pro erwachsener Person empfiehlt es sich, alle Bereiche auszukosten und sich dabei gemütlich Zeit zu lassen. Die atmosphärische Musik in den Laubgängen hat zusammen mit den Lichtern eine romantische Wirkung, die Videoprojektion mit Musik geben dem Ganzen noch eine Prise an weihnachtlicher Festlichkeit.

Wer dem Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn ohnedies einen Besuch abstatten wollte, kann gleich einen kleinen Umweg durch das "Winterwonderland" machen, um sich die geballte Portion Weihnachtskitsch zu geben. Warm anziehen nicht vergessen!