Wurstelprater: Neues Museum, Maskottchen & Achterbahn

Neue Attraktionen locken Besucher:innen an

Im Vorjahr knackte der Prater erstmals die Sieben-Millionen-Besucher-Marke. "Vielleicht gelingt uns heuer wieder ein neuer Rekord", war die Präsidentin des Wiener Praterverbandes, Silvia Lang, zuversichtlich. Gründe für diese Annahme gibt es allemal, denn eine Reihe neuer Attraktionen stehen kurz vor ihrer Eröffnung oder sind bereits in Betrieb. So entführen etwa die Zauberkünstler Anca und Lucca Lucian in der Magic World Vienna das Publikum in die Welt der Magie, mit dem River Rafting kommt ein neues Wasserfahrgeschäft und hinter dem Namen Apres Ski Party verbirgt sich ein neuer Irrgarten. Eine der größten Modellbahnanlage der Welt, das Königreich der Eisenbahnen, präsentiert sich nach ausführlichen Renovierungen im neuen Gewand und im Indoor-Trampolinpark Jumpworld. One können 150 Gäste pro Stunde "in die Luft gehen".

Mit deutlich größeren Kapazitäten kann jedoch der Olympia Looping aufwarten. Die größte transportable Achterbahn der Welt mit fünf Loopings gastiert heuer zum fünften Mal im Wiener Prater und kann bis zu 3.000 Gäste pro Stunde abfertigen. Und mit dem Laserdance eröffnet im Laufe des Jahres die "leistungsstärkste Version des besten Flatrides der Welt". Indoor und somit wetterfest verspricht das Fahrgeschäft vom Typ Break Dance 5 - zusätzlich zum bereits bestehenden Breakdance - "unvorhersehbare 360-Grad-Drehungen" für all jene, die darauf stehen.