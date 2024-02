Internationale Zauberkunst in Wien

Die besten Zauberkünstler:innen aller Genres sollen in Wien Halt auf ihren Tourneen machen, so die Ankündigung. Die Shows sollen dabei in deutscher und englischer Sprache gezeigt werden und ein Publikum aus allen Altersgruppen ansprechen.

In der ersten Phase wird die Magic World Vienna mit dem “Magic Table & Shop” für zehn Zuschauer:innen und dem “Magic Theater” mit bis zu 160 Sitzplätzen öffnen. "Den Zuseher:innen wird allein wegen der Nähe zur Bühne ein immersives Spektakel geboten", heißt es. Auf gastronomischer Ebene wird die Attraktion mit dem “Magic Garden” ergänzt.